Генассамблея ООН осудила ситуацию с правами человека в КНДР

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 1118 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 8980 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 12285 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11667 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44369 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94587 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140877 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130871 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71416 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188922 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.7м/с
59%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10262 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13638 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17641 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 16218 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20585 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 1766 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 8984 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 12287 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140879 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130874 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13090 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15314 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17722 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20628 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22159 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Генассамблея ООН осудила ситуацию с правами человека в КНДР

Киев • УНН

 • 17359 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. Об этом во вторник сообщает телеканал KBS, передает УНН.

Генассамблея ООН осудила ситуацию с правами человека в КНДР

По данным телеканала, документ был принят единогласно. Несколькими днями ранее проект резолюции был одобрен третьим комитетом ООН, отвечающий за вопросы прав человека.

В документе говорится, что страны-участницы ООН осуждают "широко распространенные" и "грубые" нарушения прав человека в Северной Корее. В частности, добавляется, что в КНДР "в течение долгого времени продолжаются систематические и серьезные нарушения прав человека". Резолюция осуждает этот факт и требует немедленного прекращения подобной практики, в том числе закрытие тюремных лагерей, освобождение политических заключенных и наказания всех лиц, ответственных за эти преступления.

Также Генассамблея выразила обеспокоенность по поводу сообщений, поступающих о "пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

В ООН призвали северокорейские власти "уважать все права человека" и "немедленно прекратить" нарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генассамблея ООН приняла резолюцию по кибербезопасности

Пятый год подряд в документе главными ответственными за нарушения прав человека в КНДР названы представители высшего руководства страны, в том числе ее лидер Ким Чен Ын.

Официальный представитель КНДР при ООН Ким Сон подверг резолюцию резкой критике. По его словам, описанные в ней нарушения являются "ложью, сфабрикованной с помощью нескольких предателей-перебежчиков". Дипломат также отметил неприемлемость того, что вопрос о правах человека поднимает среди других стран Япония, "сделала немало военных преступлений во время Второй мировой войны".

Как сообщал УНН, Генеральная Ассамблея ООН сегодня приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, к разработке которого присоединились более 40 стран.

Добавляется, что за резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против 19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27