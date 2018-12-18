В екс-голови львівського "Правого сектору" було перерізане горло – медики
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Львівського активіста, колишнього голову "Правого сектору" у Львівській області Ігоря Коцюрубу у Червоноградську міську лікарню привезли із перерізаним горлом. Про це кореспонденту УНН повідомило джерело в лікарні.
"Чоловіка в лікарню привезли з перерізаним горлом. Він помер в реанімації", – повідомив співрозмовник агентства.
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Нагадаємо, у Львівській області помер громадський діяч, колишній голова львівського "Правого сектору" Ігор Коцюруба. Поліція, ґрунтуючись на інформації від очевидця події, повідомила про спробу самогубства. Водночас одразу кілька товаришів активіста в соціальних мережах висловили припущення, що активіст був убитий.
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