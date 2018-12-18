У экс-главы львовского "Правого сектора" было перерезано горло – медики
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Львовского активиста, бывшего главу "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу в Червоноградскую городскую больницу привезли с перерезанным горлом. Об этом корреспонденту УНН сообщил источник в больнице.
"Мужчину в больницу привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации", – сообщил собеседник агентства.
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Напомним, во Львовской области умер общественный деятель, бывший глава львовского "Правого сектора" Игорь Коцюруба. Полиция, основываясь на информации от очевидца происшествия, сообщила о попытке самоубийства. В то же время сразу несколько товарищей активиста в социальных сетях высказали предположение, что активист был убит.
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