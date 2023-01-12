В Донецькій області від рук окупантів загинула людина у Парасковіївці

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За 11 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Парасковіївці.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За інформацією Генштабу, у цьому селі окупаційна армія вела атаки, але ЗСУ не дали просунутися ворогу.

Нагадаємо

У найгарячішій точці фронту Соледарі, що у Донецькій області, залишилося 559 цивільних людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.