В Донецькій області від рук окупантів загинула людина у Парасковіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жертви в області. Від рук окупантів за минулу добу загинула одна людина, передає УНН.
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За 11 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Парасковіївці.
Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
За інформацією Генштабу, у цьому селі окупаційна армія вела атаки, але ЗСУ не дали просунутися ворогу.
Нагадаємо
У найгарячішій точці фронту Соледарі, що у Донецькій області, залишилося 559 цивільних людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.