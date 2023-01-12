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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Донецкой области от рук оккупантов погиб человек в Парасковиевке

Киев • УНН

 • 358314 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области. От рук оккупантов за минувшие сутки погиб один человек, передает УНН.

В Донецкой области от рук оккупантов погиб человек в Парасковиевке

Детали

За 11 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Парасковиевке.

Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

По информации Генштаба, в этом селе оккупационная армия вела атаки, но ВСУ не дали продвинуться врагу.

Напомним

В самой горячей точке фронта Соледаре, что в Донецкой области, осталось 559 гражданских людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Украинские Национальные Новости

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