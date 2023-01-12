В Донецкой области от рук оккупантов погиб человек в Парасковиевке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области. От рук оккупантов за минувшие сутки погиб один человек, передает УНН.
Детали
За 11 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Парасковиевке.
Кириленко отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
По информации Генштаба, в этом селе оккупационная армия вела атаки, но ВСУ не дали продвинуться врагу.
Напомним
В самой горячей точке фронта Соледаре, что в Донецкой области, осталось 559 гражданских людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.