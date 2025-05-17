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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 101489 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

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В Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 688 перегляди

В Чорному та Азовському морях 17 травня не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет.

В Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного та Азовського морів у суботу, 17 травня не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що станом на ранок 17 травня у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає. Водночас у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі. 

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Зеленський не має "козирів": Трамп сподівається, що саме після його зустрічі з путіним мирну угоду буде укладено17.05.25, 04:23 • 1472 перегляди

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