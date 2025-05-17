В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы - ВМС ВСУ

В акватории Черного и Азовского морей в субботу, 17 мая не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

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Отмечается, что по состоянию на утро 17 мая в Черном и Азовском морях российских кораблей нет. В то же время в Средиземном море находятся три вражеских корабля.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в сообщении.

За сутки в интересах россии проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

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