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В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 280 просмотра

В Черном и Азовском морях 17 мая не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет.

В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы - ВМС ВСУ

В акватории Черного и Азовского морей в субботу, 17 мая не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.  

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро 17 мая в Черном и Азовском морях российских кораблей нет. В то же время в Средиземном море находятся три вражеских корабля. 

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах россии проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

У Зеленского нет "козырей": Трамп надеется, что именно после его встречи с путиным мирное соглашение будет заключено17.05.25, 04:23 • 998 просмотров

Вита Зеленецкая

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