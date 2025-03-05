В білорусі немає ударного угрупування, яке б могло становити загрозу Україні - Демченко

На території білорусі немає сформованого ударного угрупування, яке б могло наразі становити загрозу для України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Кордон з білоруссю. Якихось нестандартних ситуацій за останній період ми там не відмічаємо. На території білорусі немає такого сформованого ударного угрупування, яке б могло на даний момент становити загрозу нашій країні, але попри все ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій - розповів Демченко.

Він наголосив, що підрозділи розвідки України стежать за тим на скільки ситуація може бути критичною, або ж на скільки вона та в який момент може змінюватися для того, щоб військові безпосередньо на кордоні мали можливість реагувати.

лукашенко підписав договір із росією про безпеку у рамках "союзної держави"

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що завдання російського диктатора володимира путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України. Серйозної зміни ситуації наразі немає.