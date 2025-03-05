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В білорусі немає ударного угрупування, яке б могло становити загрозу Україні - Демченко

Київ • УНН

 • 15014 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив про відсутність на території Білорусі сформованого ударного угрупування, яке становило б загрозу Україні. Українська розвідка продовжує моніторити ситуацію для оперативного реагування.

В білорусі немає ударного угрупування, яке б могло становити загрозу Україні - Демченко

На території білорусі немає сформованого ударного угрупування, яке б могло наразі становити загрозу для України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Кордон з білоруссю. Якихось нестандартних ситуацій за останній період ми там не відмічаємо. На території білорусі немає такого сформованого ударного угрупування, яке б могло на даний момент становити загрозу нашій країні, але попри все ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій

- розповів Демченко. 

Він наголосив, що підрозділи розвідки України стежать за тим на скільки ситуація може бути критичною, або ж на скільки вона та в який момент може змінюватися для того, щоб військові безпосередньо на кордоні мали можливість реагувати.

лукашенко підписав договір із росією про безпеку у рамках "союзної держави"04.03.25, 17:53 • 16506 переглядiв

Доповнення 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що завдання російського диктатора володимира путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України. Серйозної зміни ситуації наразі немає.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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