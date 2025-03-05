В Беларуси нет ударной группировки, которая могла бы представлять угрозу Украине - Демченко
Киев • УНН
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил об отсутствии на территории Беларуси сформированной ударной группировки, которая представляла бы угрозу Украине. Украинская разведка продолжает мониторить ситуацию для оперативного реагирования.
На территории Беларуси нет сформированного ударного группирования, которое могло бы в настоящее время представлять угрозу для Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.
Граница с Беларусью. Каких-либо нестандартных ситуаций за последний период мы там не отмечаем. На территории Беларуси нет такого сформированного ударного группирования, которое могло бы на данный момент представлять угрозу нашей стране, но, несмотря на все, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций
Он подчеркнул, что подразделения разведки Украины следят за тем, насколько ситуация может быть критической, или же насколько она и в какой момент может изменяться, чтобы военные непосредственно на границе имели возможность реагировать.
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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что задача российского диктатора Владимира Путина пытаться втянуть Беларусь в прямую агрессию против Украины. Серьезных изменений ситуации в настоящее время нет.