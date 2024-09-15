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В Австрії тисячі ластівок загинули через безперервні дощі

В Австрії тисячі ластівок загинули через безперервні дощі

Київ • УНН

 • 23820 перегляди

В Австрії тисячі ластівок та стрижів загинули через постійні дощі та нестачу їжі. Зоозахисники закликають місцевих жителів рятувати ослаблених птахів та просять про пожертвування для їх годування.

Тисячі ластівок загинули через безперервні дощі в Австрії, адже для птахів негода становить смертельну небезпеку. Про це пише видання BILD, передає УНН.

Деталі

Птахам в Австрії довелося відчайдушно боротися з голодом і холодом - для десятків тисяч ластівок та стрижів негода в Австрії становить смертельну небезпеку. Перелітні птахи на шляху до своїх місць зимівлі були зненацька застигнуті постійними дощами в Австрії. Через високу вологість у повітрі практично немає комах, якими перелітні птахи харчуються прямо в польоті. До цього додалися низькі температури, які ще більше посилюють виснаження птахів

- пише видання.

Наголошується, що трупи птахів лежать на тротуарах.

Ми бачимо абсолютно ослаблені зграї ластівок, які не виживуть без швидкої допомоги або навіть вже мертві

- заявили в зоозахисній організації Tierschutz Austria.

Активісти руху за права тварин закликають місцевих жителів збирати постраждалих птахів у коробки та приносити їх до рятувальних центрів, а також просять про пожертвування для того, щоб нагодувати птахів.

"Ми постійно на зв'язку та у роз'їздах, але кількість звернень за допомогою перевищує наші можливості. Тому ми терміново шукаємо людей з автомобілем та водійськими правами, які могли б забирати птахів з Відня та околиць та привозити їх до нас", - зазначили активісти.

Нагадаємо

У центральній Норвегії орел атакував дівчинку, яка гралася на сімейній фермі. Мати та сусід врятували дитину, орла застрелили, а дівчинка отримала незначні травми. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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