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У Норвегії орел напав на дитину на фермі

У Норвегії орел напав на дитину на фермі

Київ • УНН

 • 18876 перегляди

У центральній Норвегії орел атакував дівчинку, яка гралася на сімейній фермі. Мати та сусід врятували дитину, орла застрелили, а дівчинка отримала незначні травми.

У Норвегії білоголовий орел напав на дитину. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

У неділю в Тронделагу, центральна Норвегія, орел напав дівчинку, яка гралася на сімейній фермі. Батько дитини розповів, що птах з’явився нізвідки та схопив молодшу доньку.

Мати, яка була поруч, миттєво втрутилася, щоб відбити орлана від дитини, за допомогою сусіда їй вдалося відбити птаха. Орел продовжував нападати, але його остаточно зупинили, коли сусід вдарив птаха палицею. Незабаром мисливський наглядач прибув на місце та застрелив хижака.

Дівчинка отримала подряпини на голові та порізи на обличчі, які потребували медичної допомоги, але загалом її стан стабільний.

На Одещині п'яна компанія напала на поліцейських, правоохоронець вистрелив одному в ногу08.09.24, 16:39 • 19451 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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