В Норвегии орел напал на ребенка на ферме

В Норвегии белоголовый орел напал на ребенка. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В воскресенье в Тронделаге, центральная Норвегия, орел напал на девочку, которая играла на семейной ферме. Отец ребенка рассказал, что птица появилась из ниоткуда и схватила младшую дочь.

Мать, которая была рядом, мгновенно вмешалась, чтобы отбить орлана от ребенка, с помощью соседа ей удалось отбить птицу. Орел продолжал нападать, но его окончательно остановили, когда сосед ударил птицу палкой. Вскоре охотничий смотритель прибыл на место и застрелил хищника.

Девочка получила царапины на голове и порезы на лице, которые нуждались в медицинской помощи, но в целом ее состояние стабильное.

На Одещині п'яна компанія напала на поліцейських, правоохоронець вистрелив одному в ногу