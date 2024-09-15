В Австрии тысячи ласточек погибли из-за непрекращающихся дождей
Киев • УНН
В Австрии тысячи ласточек и стрижей погибли из-за постоянных дождей и недостатка пищи. Зоозащитники призывают местных жителей спасать ослабленных птиц и просят о пожертвованиях для их кормления.
Тысячи ласточек погибли из-за непрерывных дождей в Австрии, ведь для птиц непогода представляет смертельную опасность. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.
Детали
Птицам в Австрии пришлось отчаянно бороться с голодом и холодом - для десятков тысяч ласточек и стрижей непогода в Австрии представляет смертельную опасность. Перелетные птицы на пути к своим местам зимовки были неожиданно застигнуты постоянными дождями в Австрии. Из-за высокой влажности в воздухе практически нет насекомых, которыми перелетные птицы питаются прямо в полете. К этому добавились низкие температуры, которые еще больше усугубляют истощение птиц
Отмечается, что трупы птиц лежат на тротуарах.
Мы видим совершенно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без скорой помощи или даже уже мертвы
Активисты движения за права животных призывают местных жителей собирать пострадавших птиц в коробки и приносить их в спасательные центры, а также просят о пожертвованиях для того, чтобы накормить птиц.
«Мы постоянно на связи и в разъездах, но количество обращений за помощью превышает наши возможности. Поэтому мы срочно ищем людей с автомобилем и водительскими правами, которые могли бы забирать птиц из Вены и окрестностей и привозить их к нам», - отметили активисты.
Напомним,
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