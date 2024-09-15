В Австрии тысячи ласточек погибли из-за непрекращающихся дождей

Тысячи ласточек погибли из-за непрерывных дождей в Австрии, ведь для птиц непогода представляет смертельную опасность. Об этом пишет издание BILD, передает УНН.

Детали

Птицам в Австрии пришлось отчаянно бороться с голодом и холодом - для десятков тысяч ласточек и стрижей непогода в Австрии представляет смертельную опасность. Перелетные птицы на пути к своим местам зимовки были неожиданно застигнуты постоянными дождями в Австрии. Из-за высокой влажности в воздухе практически нет насекомых, которыми перелетные птицы питаются прямо в полете. К этому добавились низкие температуры, которые еще больше усугубляют истощение птиц - пишет издание.

Отмечается, что трупы птиц лежат на тротуарах.

Мы видим совершенно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без скорой помощи или даже уже мертвы - заявили в зоозащитной организации Tierschutz Austria.

Активисты движения за права животных призывают местных жителей собирать пострадавших птиц в коробки и приносить их в спасательные центры, а также просят о пожертвованиях для того, чтобы накормить птиц.

«Мы постоянно на связи и в разъездах, но количество обращений за помощью превышает наши возможности. Поэтому мы срочно ищем людей с автомобилем и водительскими правами, которые могли бы забирать птиц из Вены и окрестностей и привозить их к нам», - отметили активисты.

Напомним,

В центральной Норвегии орел атаковал девочку, которая играла на семейной ферме. Мать и сосед спасли ребенка, орла застрелили, а девочка получила незначительные травмы.