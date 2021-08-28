В австралійському штаті Новий Південний Уельс зареєстрували рекордну кількість випадків COVID-19

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Вікторія, другий за чисельністю населення штат Австралії, повідомив про 64 нові випадки COVID-19.

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Австралія, населення якої все ще в основному не вакциновано, бореться зі сплеском випадків зараження високоінфекційним варіантом штаму "Дельта". Більше половини наслення країни перебуває в ізоляції, оскільки офіційні особи в Сіднеї і Мельбурні, найбільших містах країни, а також в столиці Канберрі, борються з коронавірусом.

Загалом з початку пандемії в Австралії зареєстровано 48 800 випадків захворювання і 991 смерть. На даний момент повністю вакциновані 32% людей старше 16 років, хоча темпи вакцинації значно прискорилися в останні тижні. Виходячи з поточних темпів, до середини листопада Австралія повинна досягти 80% вакцинації населення.

Минулого місяця федеральний уряд оголосив про план, який передбачає блокування в якості ключової стратегії для придушення сплесків COVID-19 до тих пір, поки 70% населення не будуть вакциновані, і поступове відкриття кордонів Австралії відбудеться, коли ця кількість досягне 80%.