В австралійському штаті Новий Південний Уельс зареєстрували рекордну кількість випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У штаті Новий Південний Уельс, де спалах COVID-19 є найбільшим, було зареєстровано 882 нових випадки, більшість з них в столиці штату Сіднеї, в порівнянні з рекордними 1 029 випадками в четвер. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Вікторія, другий за чисельністю населення штат Австралії, повідомив про 64 нові випадки COVID-19.
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Австралія, населення якої все ще в основному не вакциновано, бореться зі сплеском випадків зараження високоінфекційним варіантом штаму "Дельта". Більше половини наслення країни перебуває в ізоляції, оскільки офіційні особи в Сіднеї і Мельбурні, найбільших містах країни, а також в столиці Канберрі, борються з коронавірусом.
Загалом з початку пандемії в Австралії зареєстровано 48 800 випадків захворювання і 991 смерть. На даний момент повністю вакциновані 32% людей старше 16 років, хоча темпи вакцинації значно прискорилися в останні тижні. Виходячи з поточних темпів, до середини листопада Австралія повинна досягти 80% вакцинації населення.
Минулого місяця федеральний уряд оголосив про план, який передбачає блокування в якості ключової стратегії для придушення сплесків COVID-19 до тих пір, поки 70% населення не будуть вакциновані, і поступове відкриття кордонів Австралії відбудеться, коли ця кількість досягне 80%.