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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В австралийском штате Новый Южный Уэльс зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19

В австралийском штате Новый Южный Уэльс зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17980 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В штате Новый Южный Уэльс, где вспышка COVID-19 является самой большой, было зарегистрировано 882 новых случая, большинство из них в столице штата Сиднее, по сравнению с рекордными 1 029 случаями в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Виктория, второй по численности населения штат Австралии, сообщил о 64 новых случаях COVID-19.

Дополнение

Австралия, население которой все еще в основном не вакцинированым, борется со всплеском случаев заражения високоинфекционым вариантом штамма "Дельта". Более половины наслення страны находится в изоляции, поскольку официальные лица в Сиднее и Мельбурне, крупнейших городах страны, а также в столице Канберре, борются с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Австралии зарегистрировано 48 800 случаев заболевания и 991 смерть. На данный момент полностью вакцинированы 32% людей старше 16 лет, хотя темпы вакцинации значительно ускорились в последние недели. Исходя из текущих темпов, к середине ноября Австралия должна достичь 80% вакцинации населения.

В прошлом месяце федеральное правительство объявило о плане, который предусматривает блокировку в качестве ключевой стратегии для подавления всплесков COVID-19 до тех пор, пока 70% населения не будут вакцинированы, и постепенное открытие границ Австралии состоится, когда это количество достигнет 80%.

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