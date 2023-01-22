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В Атланті спалахнули заворушення після вбивства 26-річного активіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. В Атланті, США, спалахнули заворушення після вбивства 26-річного активіста Мануеля Естебана Паес Терана. Шість осіб були заарештовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

В Атланті спалахнули заворушення після вбивства 26-річного активіста

Деталі

Причиною протестів стало вбивство поліцейськими екоактивіста Паеса під час його затримання.

Протестувальники пройшли мирним маршем у суботу ввечері однією з центральних вулиць Атланти, але згодом група людей у натовпі почала здійснювати незаконні дії. Деякі учасники протесту били вітрини магазинів та нападали на поліцейські машини. Про це повідомив начальник поліції Атланти Дарін Ширбаум.

Поліція заарештувала шістьох людей і продовжує з’ясовувати, чи не брали участі в незаконній діяльності інші. Три підприємства отримали пошкодження вітрин, також повністю знищено один із поліцейських автомобілів.

Цитата

“Моє послання тим, хто прагне продовжувати таку злочинну поведінку, дуже просте. Ми знайдемо вас, заарештуємо та притягнемо до відповідальності”, — сказав мер Атланти Андре Діккенс на прес-конференції.

Контекст

Протести відбуваються у відповідь на заплановане будівництво тренувального центру для правоохоронців вартістю 90 мільйонів доларів на площі 85 акрів, яке захисники екології охрестили “Містом поліцейських” всього через кілька днів після вбивства поліцією 26-річного активіста Мануеля Естебана Паеса Терана, яке сталося неподалік від місця будівництва тренувального центру.

Нагадаємо

Міністерство культури Перу закрило на невизначений термін знамениті стародавні руїни Мачу-Пікчу. Це є останньою ознакою того, що антиурядові протести все більше охоплюють Південну Америку.

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