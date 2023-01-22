В Атланті спалахнули заворушення після вбивства 26-річного активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Атланті, США, спалахнули заворушення після вбивства 26-річного активіста Мануеля Естебана Паес Терана. Шість осіб були заарештовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Причиною протестів стало вбивство поліцейськими екоактивіста Паеса під час його затримання.
Протестувальники пройшли мирним маршем у суботу ввечері однією з центральних вулиць Атланти, але згодом група людей у натовпі почала здійснювати незаконні дії. Деякі учасники протесту били вітрини магазинів та нападали на поліцейські машини. Про це повідомив начальник поліції Атланти Дарін Ширбаум.
Поліція заарештувала шістьох людей і продовжує з’ясовувати, чи не брали участі в незаконній діяльності інші. Три підприємства отримали пошкодження вітрин, також повністю знищено один із поліцейських автомобілів.
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“Моє послання тим, хто прагне продовжувати таку злочинну поведінку, дуже просте. Ми знайдемо вас, заарештуємо та притягнемо до відповідальності”, — сказав мер Атланти Андре Діккенс на прес-конференції.
Контекст
Протести відбуваються у відповідь на заплановане будівництво тренувального центру для правоохоронців вартістю 90 мільйонів доларів на площі 85 акрів, яке захисники екології охрестили “Містом поліцейських” всього через кілька днів після вбивства поліцією 26-річного активіста Мануеля Естебана Паеса Терана, яке сталося неподалік від місця будівництва тренувального центру.
Нагадаємо
Міністерство культури Перу закрило на невизначений термін знамениті стародавні руїни Мачу-Пікчу. Це є останньою ознакою того, що антиурядові протести все більше охоплюють Південну Америку.