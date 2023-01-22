В Атланте вспыхнули беспорядки после убийства 26-летнего активиста

Детали

Причиной протестов стало убийство полицейскими экоактивиста Паэса во время его задержания.

Протестующие прошли мирным маршем в субботу вечером по одной из центральных улиц Атланты, но впоследствии группа людей в толпе начала совершать незаконные действия. Некоторые протестующие били витрины магазинов и нападали на полицейские машины. Об этом сообщил начальник полиции Атланты Дарин Ширбаум.

Полиция арестовала шесть человек и продолжает выяснять, не ли участвовали в незаконной деятельности другие. Три предприятия получили повреждения витрин, также полностью уничтожен один из полицейских автомобилей.

Цитата

“Мое послание тем, кто стремится продолжать такое преступное поведение, очень простое. Мы найдем вас, арестуем и привлечем к ответственности”, — сказал мэр Атланты Андре Диккенс на пресс-конференции.

Контекст

Протесты происходят в ответ на запланированное строительство тренировочного центра для правоохранителей стоимостью 90 миллионов долларов на площади 85 акров, которое защитники экологии окрестили “Городом полицейских” всего через несколько дней после убийства полицией 26-летнего активиста Мануэля Эстебана Паэса Терана, которое произошло неподалеку от места строительства тренировочного центра.

Напомним

Министерство культуры Перу закрыло на неопределенный срок знаменитые древние руины Мачу-Пикчу. Это является последним признаком того, что антиправительственные протесты все больше охватывают Южную Америку.