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Перу закриває Мачу-Пікчу на невизначений термін через зростання антиурядових протестів

Київ • УНН

 • 1292451 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністерство культури Перу закрило на невизначений термін знамениті стародавні руїни Мачу-Пікчу. Це є останньою ознакою того, що антиурядові протести все більше охоплюють Південну Америку, передає УНН із посиланням на Apnews.

Перу закриває Мачу-Пікчу на невизначений термін через зростання антиурядових протестів

Деталі

У суботу, 21 січня, Міністерство культури Перу закрило на невизначений термін знамениті стародавні руїни Мачу-Пікчу. Це є останньою ознакою того, що протести проти уряду, які почалися минулого місяця, дедалі більше охоплюють американську країну.

Міністерство культури заявило, що воно закрило найвідомішу туристичну пам'ятку країни, а також стежку інків, яка веде до визначного місця, щоб захисти туристів та населення.

Міністр туризму Луїс Фернандо Ельгуеро повідомив, що в Мачу-Пікчу застрягли 417 відвідувачів, які не могли вибратися, понад 300 із них іноземці.

За повідомленням Міністерства культури, туристи, які вже придбали квитки до Мачу-Пікчі з суботи зможуть отримати свої кошти назад.

Нагадаємо

Донедавна протести були зосереджені на Півдні країни. Вони почалися минулого місяця після того, як тодішнього президента Педро Кастільо, першого лідера Перу, піддали імпічменту й ув'язнили за спробу розпустити Конгрес.

Також у суботу поліція здійснила наліт на відомий державний університет Перу в Лімі, щоб виселити протестувальників, які розміщувались у приміщенні під час великих демонстрацій. За словами міністра внутрішніх справ Вісенте Ромеро, затримано понад 100 людей.

Міжамериканська комісія з прав людини висловила занепокоєння вторгненням поліції, виселенням та масовими затриманнями в університеті та закликала державу гарантувати недоторканність та належний судовий розгляд.Натомість університет випустив прес-реліз, в якому йдеться про те, що поліційний рейд стався після того, як протестувальники напали на співробітників служби безпеки.

Демонстранти вимагають відставки Болуарте та колишнього віце-президента, який обійняв посаду 7 грудня і замінив Кастільйо. Вони також хочуть розпуску Конгресу та проведення нових виборів. Кастільйо наразі затримано за звинуваченням у заколоті.

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