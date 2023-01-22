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Перу закрывает Мачу-Пикчу на неопределенный срок из-за роста антиправительственных протестов

Киев • УНН

 • 1292451 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство культуры Перу закрыло на неопределенный срок знаменитые древние руины Мачу-Пикчу. Это является последним признаком того, что антиправительственные протесты все больше охватывают Южную Америку, передает УНН со ссылкой на Apnews.

Перу закрывает Мачу-Пикчу на неопределенный срок из-за роста антиправительственных протестов

Детали

В субботу, 21 января, Министерство культуры Перу закрыло на неопределенный срок знаменитые древние руины Мачу-Пикчу. Это является последним признаком того, что протесты против правительства, которые начались в прошлом месяце, все больше охватывают американскую страну.

Министерство культуры заявило, что оно закрыло самую известную туристическую достопримечательность страны, а также тропу инков, ведущую к достопримечательности, чтобы защитить туристов и население.

Министр туризма Луис Фернандо Эльгуэро сообщил, что в Мачу-Пикчу застряли 417 посетителей, которые не могли выбраться, более 300 из них иностранцы.

По сообщению Министерства культуры, туристы, которые уже приобрели билеты в Мачу-Пикчу с субботы смогут получить свои средства обратно.

Напомним

До недавнего времени протесты были сосредоточены на Юге страны. Они начались в прошлом месяце после того, как тогдашнего президента Педро Кастильо, первого лидера Перу, подвергли импичменту и посадили в тюрьму за попытку распустить Конгресс.

Также в субботу полиция совершила налет на известный государственный университет Перу в Лиме, чтобы выселить протестующих, которые размещались в помещении во время крупных демонстраций. По словам министра внутренних дел Висенте Ромеро, задержаны более 100 человек.

Межамериканская комиссия по правам человека выразила обеспокоенность вторжением полиции, выселением и массовыми задержаниями в университете и призвала государство гарантировать неприкосновенность и надлежащее судебное разбирательство. Вместо этого университет выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что полицейский рейд произошел после того, как протестующие напали на сотрудников службы безопасности.

Демонстранты требуют отставки Болуарте и бывшего вице-президента, который занял должность 7 декабря и заменил Кастильо. Они также хотят роспуска Конгресса и проведения новых выборов. Кастильо в настоящее время задержан по обвинению в мятеже.

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