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В Аргентині протестували проти затримки вакцин AstraZeneca

В Аргентині протестували проти затримки вакцин AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Аргентинська ультраліва група працівників протестувала в понеділок біля місцевого ринку вакцин mAbxience, який виробляє препарат Оксфордський університет/AstraZeneca COVID-19 для регіону, критикуючи затримки прийому доз в країні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Група з 50-100 людей, організована альянсом “Робітники лівих фронтів”, протестувала з транспарантами з написом “вакцини для всіх” біля заводу в районі Гарін в Буенос-Айресі.

Розподіл вакцин в Аргентині відбувся з затримками, що посилило напруженість щодо доступу до щеплень. Зараз країна стикається з потенційною третьою хвилею випадків коронавірусу.

Країна зробила ставку на вакцину AstraZeneca Plc, яку виробляє mAbxience та мексиканська лабораторія Liomont. Останній стикався із затримками виробництва.

Хуан Карлос Джордано, національний депутат від лівого робочого альянсу, заявив, що група активістів вимагає від держави взяти під контроль виробника вакцин.

За даними ВООЗ, в Аргентині зафіксували 2 322 611 випадків коронавірусу, 55 611 людей померли.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імунолог назвав найкращу вакцину проти COVID-19

Додатково

Лівоцентристський правлячий пероністський альянс включає впливові, жорстко ліві угруповання, які в останні місяці набирають гучнішого голосу щодо переговорів про борги з Міжнародним валютним фондом та дипломатії щодо Венесуели.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Настоящее время" розповів про те, які вакцини очікуються найближчим часом в Україні, а також про причини затримок поставок в усьому світі.

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