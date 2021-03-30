В Аргентине протестовали против задержки вакцин AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Аргентинская ультралевая группа работников протестовала в понедельник у местного рынка вакцин mAbxience, который производит препарат Оксфордский университет/AstraZeneca COVID-19 для региона, критикуя задержки приема доз в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Группа из 50-100 человек, организованная альянсом “Рабочие левых фронтов”, протестовала с транспарантами с надписью “вакцины для всех” у завода в районе Гарин в Буэнос-Айресе.
Распределение вакцин в Аргентине состоялся с задержками, что усилило напряженность относительно доступа к прививкам. Сейчас страна сталкивается с потенциальной третьей волной случаев коронавируса.
Страна сделала ставку на вакцину AstraZeneca Plc, производимой mAbxience и мексиканская лаборатория Liomont. Последний сталкивался с задержками производства.
Хуан Карлос Джордано, национальный депутат от левого рабочего альянса, заявил, что группа активистов требует от государства взять под контроль производителя вакцин.
По данным ВОЗ, в Аргентине зафиксировали 2 322 611 случаев коронавируса, 55 611 человек умерли.
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Дополнительно
Левоцентристский правящий перонистский альянс включает влиятельные, жестко левые группировки, которые в последние месяцы набирают громкого голоса по переговорам о долгах с Международным валютным фондом и дипломатии по Венесуэлы.
Напомним
Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире “Настоящее время” рассказал о том, какие вакцины ожидаются в ближайшее время в Украине, а также о причинах задержек поставок во всем мире.