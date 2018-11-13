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В АП заявили, що Порошенко усе ще готовий до діалогу з архієреями УПЦ МП

В АП заявили, що Порошенко усе ще готовий до діалогу з архієреями УПЦ МП

Київ • УНН

 • 12490 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко усе ще готовий для діалогу з владиками Української православної церкви Московського патріархату. Про це заявляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН з посиланням на допис у Facebook речника Глави держави Святослава Цеголка.

Як вказується у повідомленні, кілька днів тому Президент ініціював зустріч з усіма архієреями УПЦ (МП), запросивши їх до “Українського дому”.

"Президент запросив владик УПЦ (МП) до діалогу, щоб вони із перших уст почули інформацію про його перемовини із Вселенським Патріархом, про угоду між Україною та Константинопольським Патріархатом і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об’єднавчого Собору", - йдеться у заяві.

Однак, як зазначається, архієреї УПЦ МП почали шукати причини, щоб не прийти на зустріч.

“Але той, хто не хоче результату, шукає причин для відмови. Так і велика частина архієреїв УПЦ (МП) почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить”, — сказано у заяві.

В АП водночас наголосили, що ані ультимативні вимоги, ані засідання Синоду УПЦ МП за, ймовірно, московським сценарієм, "не зможуть зірвати створення Української Помісної Православної Церкви".

"Президент України готовий до діалогу. Двері “Українського дому” залишаються відкритими", - вказано у заяві АП.

Нагадаємо, раніше єпископи УПЦ МП отримали циркулярне запрошення керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського про зустріч з Президентом України Петром Порошенком 13 листопада 2018 року.

Разом з тим 13 листопада в УПЦ МП повідомили, що собор їхніх єпископів ухвалив рішення зустрітися з Президентом, але не в „Українському домі“, а на території Києво-Печерської Лаври. Однак Президент від зустрічі відмовився.

При цьому речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що запрошених на зустріч з Президентом архієреїв УПЦ МП “зачинили” у Києво-Печерській Лаврі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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