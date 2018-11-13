В АП заявили, що Порошенко усе ще готовий до діалогу з архієреями УПЦ МП

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко усе ще готовий для діалогу з владиками Української православної церкви Московського патріархату. Про це заявляє прес-служба Адміністрації Президента, передає УНН з посиланням на допис у Facebook речника Глави держави Святослава Цеголка.