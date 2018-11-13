В АП заявили, что Порошенко все еще готов к диалогу с архиереями УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко все еще готов для диалога с владыками Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом заявляет пресс-служба Администрации Президента, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook представителя Главы государства Святослава Цеголко.
Как указывается в сообщении, несколько дней назад Президент инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ (МП), пригласив их в “Украинский дом”.
“Президент пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора”, — говорится в заявлении.
Однако, как отмечается, архиереи УПЦ МП начали искать причины, чтобы не прийти на встречу.
“Но тот, кто не хочет результата, ищет причин для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит”, — сказано в заявлении.
В АП одновременно подчеркнули, что ни ультимативные требования, ни заседание Синода УПЦ МП по, вероятно, московскому сценарию, “не смогут сорвать создание Украинской Поместной Православной Церкви”.
“Президент Украины готов к диалогу. Двери „Украинского дома“ остаются открытыми”, — указано в заявлении АП.
Напомним, ранее епископы УПЦ МП получили циркулярное приглашение управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября 2018 года.
Вместе с тем 13 ноября в УПЦ МП сообщили, что собор их епископов принял решение встретиться с Президентом, но не в “Украинском доме”, а на территории Киево-Печерской Лавры. Однако Президент от встречи отказался.
При этом представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что приглашенных на встречу с Президентом архиереев УПЦ МП “закрыли” в Киево-Печерской Лавре.