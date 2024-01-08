В Антикорупційному комітеті ВР пояснили, що не так із проєктом закону про мобілізацію

Актуальна редакція законопроєкту про мобілізацію має низку питань. Чимало із пропонованих норм у документі можуть призвести до корупційних махінацій. Що не так із законопроєктом №10378 пояснила Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України Анастасія Радіна, передає УНН.

Комітет дійсно виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків. Разом з тим, Міністверство оборони погодилося із висловленими зауваженнями. Спільно із профільним комітетом, комітетом з питань здоров’я нації та іншими колегами вже працюємо над зміною процедур і підходів.

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Радіна наголосила, що рішення комітету не означає, що члени комітету виступають проти удосконалення процедури мобілізації.

"Мобілізація має бути справедлива, передбачувана — і без корупційних дірок", –наголосила Радіна.

Очільниця Антикорупційного комітету ВР оприлюднила попередній перелік того, що необхідно вдосконалити у законопроекті для уникнення корупційних ризиків:

1. Відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов’язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкоматі. ОМС можуть забезпечувати транспорт, але не можуть застосовувати примус. Натомість, обов’язок забезпечити прибуття без уточнення способу, у який це має відбуватися, може породжувати свавілля.

2. Чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо. Керівник ТЦК не має отримати можливість когось внести в реєстр на наступний день після неприбуття (адже неприбуття можливе і з поважних причин), а когось "не помічати" місяцями. Обмеження прав може відбуватися після притягнення особи до відповідальності за порушення обов’язку з’явитися на виклик.

3. Прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроекті значно більше. У першу чергу — щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації.