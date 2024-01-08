В Антикоррупционном комитете ВР объяснили, что не так с проектом закона о мобилизации
Киев • УНН
Антикоррупционный комитет обратил внимание на проблемы в проекте закона о мобилизации в Украине, ссылаясь на потенциальные коррупционные риски, и работает над его пересмотром. Анастасия Радина подчеркнула необходимость справедливого, свободного от коррупции процесса.
Актуальная редакция законопроекта о мобилизации имеет ряд вопросов. Многие из предлагаемых норм в документе могут привести к коррупционным махинациям. Что не так с законопроектом №10378 объяснила Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Украины Анастасия Радина, передает УНН.
Комитет действительно обнаружил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, Министверство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по вопросам здоровья нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов.
Детали
Радина отметила, что решение комитета не означает, что члены комитета выступают против усовершенствования процедуры мобилизации.
"Мобилизация должна быть справедливая, предсказуемая - и без коррупционных дыр", - подчеркнула Радина.
Руководительница Антикоррупционного комитета ВР обнародовала предварительный перечень того, что необходимо усовершенствовать в законопроекте во избежание коррупционных рисков:
1. Отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкомат. ОМС могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение. Зато обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, которым это должно происходить, может порождать произвол.
2. Четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом и т.п. Руководитель ТЦК не должен получить возможность кого-то внести в реестр на следующий день после неприбытия (ведь неприбытие возможно и по уважительным причинам), а кого-то "не замечать" месяцами. Ограничение прав может происходить после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться на вызов.
3. Убрать право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по собственному усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).
Вопросов, требующих тщательной доработки, в законопроекте значительно больше. В первую очередь - по преодолению коррупции в ВВК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации.
Детальное заключение антикоррупционной экспертизы к законопроекту о мобилизации будет обнародован на сайте ВРУ позже.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики обнаружил в законопроекте о мобилизации, который внес Кабинет министров, коррупционные риски.
Также рекомендовал комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработать правительственный законопроект о мобилизации и Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
В Антикоррупционном комитете ВР объяснили, что не так с проектом закона о мобилизации
Антикоррупционный комитет обратил внимание на проблемы в проекте закона о мобилизации в Украине, ссылаясь на потенциальные коррупционные риски, и работает над его пересмотром. Анастасия Радина подчеркнула необходимость справедливого, свободного от коррупции процесса.
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