В Антарктиді долучилися до Всеукраїнського маршу на захист тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Антарктиді на станції “Академік Вернадський” долучилися до Всеукраїнського маршу на захист тварин. Про це УНН передає із посиланням на сторінку в Facebook гуманістичного руху UAnimals.
“Через різницю у часі марш на станції „Академік Вернадський“ вирішили провести трохи раніше. Учасники експедиції вийшли із закликами припинити знущання на притравочних станціях і в дельфінаріях. Тварини — не ресурс!” — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, в Україні проходить марш на захист тварин. До участі у марші за тварин планують долучитись 24 міста України.