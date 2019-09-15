В Антарктиде присоединились к Всеукраинскому маршу в защиту животных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" присоединились к Всеукраинскому маршу в защиту животных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook гуманистического движения UAnimals.
"Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше. Участники экспедиции вышли с призывами прекратить издевательства на притравочних станциях и в дельфинариях. Животные - не ресурс!" - говорится в сообщении.
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Напомним, в Украине проходит марш в защиту животных. К участию в марше за животных планируют присоединиться 24 города Украины.