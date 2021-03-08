В Амстердамі влаштували вечірку для 1,3 тис. людей задля експерименту з поширенням коронавірусу

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Любителям танцювальної музики в Амстердамі в суботу було запропоновано невелике полегшення від ізоляції через COVID-19, коли вони були запрошені на їх перший живий виступ за більш ніж рік. В цей час вони також були "піддослідними кроликами" в дослідницькому проекті уряду Нідерландів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Контрольований експеримент

В цілому 1 300 осіб були допущені на ретельно організований тестовий захід у найбільшому в Амстердамі музичному залі ZiggoDome, місткість якого в звичайний час досягає 17 тисяч осіб.

Танцюючи під мелодії голландських діджеїв Сема Фелдта, Саннер Джеймса і Райана Марсіано і інших, фанати відстежувались за всіма їхніми рухами і контактами через мітку, яку вони були зобов’язані носити, щоб побачити, які заходи можуть бути безпечно відкриті для публіки знову.

Цитата

“Це неймовірно. Я відчуваю себе дитиною, я стрибав і кричав, заходячи всередину”, — сказав Саннер Джеймс в бесіді з Reuters перед своїм шоу. “Сподіваюся, ми зможемо показати урядам усього світу, що ми зможемо це зробити”.

Деталі

Всім гостям заходу потрібно було зробити негативний тест на коронавірус за 48 годин, а через п’ять днів після заходу вони повинні зробити ще один тест.

Усередині вони були розділені на шість груп, кожна з яких керувалася різними рекомендаціями з соціального дистанціювання і масками для обличчя, а також володіли різним ступенем свободи пересування.

Як зазначає Reuters, урядові радники будуть використовувати дані про їх поведінку для прийняття рішень про можливе пом’якшення блокування в найближчі місяці.

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“Ми сподіваємося, що це може привести до окремого відкриття майданчиків”, — сказав організатор Тім Боерсма. “В даний час заходи є загальними, дозволяючи, наприклад, присутність максимум 100 гостей на будь-якому заході, якщо коронавірусна інфекція впаде до певного рівня. Ми сподіваємося на більш конкретні заходи, такі як, наприклад, відкриття ZiggoDome на половину його пропускної спроможності”.

Танцювальний фестиваль є частиною серії тестових заходів за підтримки уряду, які також включають в себе бізнес-конференцію, два футбольні матчі і комедійне шоу, все з різними правилами для різних груп, щоб подивитися, що працює найкраще.

Карантин в Нідерландах

Минулого тижня уряд Нідерландів поступово послабив обмежувальні заходи, дозволивши в обмеженому обсязі знову відкрити несуттєві магазини і середні школи, навіть не дивлячись на те, що в останні тижні у міру поширення все більшого числа мутацій заразних вірусів зростає число випадків інфікування.

Всі бари і ресторани в Нідерландах були закриті з середини жовтня, в той час як протягом останніх шести тижнів по всій країні діяла комендантська година з дев’ятої вечора до 4.30 ранку.

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