В Амстердаме устроили вечеринку для 1,3 тыс. человек ради эксперимента с распространением коронавируса

Контролируемый эксперимент

В целом 1300 человек были допущены на тщательно организованное тестовое мероприятие в крупнейшем в Амстердаме музыкальном зале ZiggoDome, емкость которого в обычное время достигает 17 тыс. человек.

Танцуя под мелодии голландских диджеев Сэма Фелдта, Саннер Джеймса и Райана Марсиано и других, фанаты отслеживались по их передвижениям и контактам через метку, которую они были обязаны носить, чтобы посмотреть, какие меры могут быть безопасно открыты для публики снова.

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“Это невероятно. Я чувствую себя ребенком, я прыгал и кричал, заходя внутрь”, — сказал Саннер Джеймс в беседе с Reuters перед своим шоу. “Надеюсь, мы сможем показать правительствам всего мира, что мы сможем это сделать”.

Детали

Всем гостям мероприятия нужно было сделать отрицательный тест на коронавирус за 48 часов, а через пять дней после мероприятия они должны сделать еще один тест.

Внутри они были разделены на шесть групп, каждая из которых управлялась различными рекомендациями по социальному дистанцированию и масками для лица, а также обладали разной степенью свободы передвижения.

Как отмечает Reuters, правительственные советники будут использовать данные об их поведении для принятия решений о возможном смягчении блокировки в ближайшие месяцы.

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“Мы надеемся, что это может привести к открытию отдельных площадок”, — сказал организатор Тим Боерсма. “В настоящее время карантинные мероприятия являются общими, позволяя, например, присутствие максимум 100 гостей на любом мероприятии, если коронавирусная инфекция упадет до определенного уровня. Мы надеемся на более конкретные меры, такие как, например, открытие ZiggoDome на половину его пропускной способности”.

Танцевальный фестиваль является частью серии тестовых мероприятий при поддержке правительства, которые также включают в себя бизнес-конференцию, два футбольных матча и комедийное шоу, все с разными правилами для различных групп, чтобы посмотреть, что работает лучше всего.

Карантин в Нидерландах

На прошлой неделе правительство Нидерландов постепенно ослабило ограничительные меры, позволив в ограниченном объеме вновь открыть несущественные магазины и средние школы, даже несмотря на то, что в последние недели по мере распространения все большего числа мутаций заразных вирусов растет число случаев инфицирования.

Все бары и рестораны в Нидерландах были закрыты с середины октября, в то время как в течение последних шести недель по всей стране действовал комендантский час с девяти вечера до 4.30 утра.