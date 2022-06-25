В акваторії Чорного та Азовського морів перебувають два кораблі із сумарним залпом 16 ракет "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.
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"В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування “Калібр”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
24 червня, в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”. Можливий сумарний ракетний залп до 32 ракет.
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