В акватории Черного и Азовского морей находятся два корабля с суммарным залпом 16 ракет "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
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"В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования “Калибр”, - говорится в сообщении.
Напомним
24 июня, в акватории Черного моря идентифицированы четыре корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа “Калибр”. Возможен суммарный ракетный залп до 32 ракет.
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