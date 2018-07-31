В Афганістані знову теракти: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Джалалабаді на заході Афганістану невідомі увірвалися в відомство у справах біженців, після того як смертник здійснив вибух перед входом в будівлю, і взяли в заручники, як мінімум 10 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В результаті теракту 6 осіб загинули і 14 постраждали. Влада прогнозує, що кількість жертв буде зростати.
Сьогодні також у західній провінції Фарах 11 людей загинули, коли їхній автобус був вражений придорожньою бомбою.
Нагадаємо, в результаті нападу на медичний центр в місті Джелалабад в Афганістані загинули двоє людей, ще п'ять отримали поранення.
В результаті авіаудару по позиціях талібів в Афганістані загинули 14 людей, серед яких жінки і діти.