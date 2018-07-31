В Афганистане опять теракты: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Джалалабаде на западе Афганистана неизвестные ворвались в ведомство по делам беженцев, после того как смертник совершил взрыв перед входом в здание, и взяли в заложники, как минимум 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В результате теракта 6 человек погибли и 14 пострадали. Власти прогнозируют, что количество жертв будет расти.
Сегодня также в западной провинции Фарах 11 человек погибли, когда их автобус был поражен придорожной бомбой.
Напомним, в результате нападения на медицинский центр в городе Джелалабад в Афганистане погибли два человека, ещё пять получили ранения.
В результате авиаудара по позициям талибов в Афганистане погибли 14 человек, среди которых женщины и дети.