В Афганістані завершилися президентські вибори
Київ • УНН
КИЕВ. 28 вересня. УНН. В Афганістані завершилися чергові вибори президента країни. Про це пише агентство France Press, передає УНН.
"Через те, що кілька сотень виборчих дільниць відкрилися з великим запізненням або зовсім не відкрилися через погрози безпеки, Незалежна виборча комісія Афганістану прийняла рішення на дві години продовжити голосування на президентських виборах в країні, що відбулися 28 вересня", - йдеться в повідомленні.
У кількох випадках загрози були втілені у реальність: в ході голосування відбулося відразу дев'ять вибухів. Один з найбільших - на виборчій дільниці в Кандагарі, на півдні Афганістану. В результаті вибуху постраждали 15 осіб.
Схожий вибух прогримів на сході країни - жертвою стала одна людина, ще двоє отримали поранення.
У столиці Афганістану - Кабулі, в результаті зіткнень було поранено два десятки людей. Медики повідомляють також про випадки нападів на машини "швидкої допомоги".
Також УНН повідомляв, що незалежна виборча комісія Афганістану сьогодні вдень втратила зв'язок з 870 дільницями для голосування.
Нагадаємо, що президентські вибори в Афганістані вже двічі переносилися. Соціологи виділили декількох фаворитів, в тому числі чинного прем'єра Абдуллу Абдуллу. Чинний афганський лідер Ашраф Гані також висунув свою кандидатуру.