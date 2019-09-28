В Афганістані завершилися президентські вибори

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 15228 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 34962 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 48444 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 103285 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 74965 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 63658 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 289099 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174468 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142049 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142204 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 81804 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 77185 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 29485 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 44968 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 15704 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 103316 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 289120 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 227516 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 341885 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 357542 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 7976 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 11210 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 10632 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 16200 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 82311 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

В Афганістані завершилися президентські вибори

Київ • УНН

 • 10219 перегляди

КИЕВ. 28 вересня. УНН. В Афганістані завершилися чергові вибори президента країни. Про це пише агентство France Press, передає УНН.

В Афганістані завершилися президентські вибори

"Через те, що кілька сотень виборчих дільниць відкрилися з великим запізненням або зовсім не відкрилися через погрози безпеки, Незалежна виборча комісія Афганістану прийняла рішення на дві години продовжити голосування на президентських виборах в країні, що відбулися 28 вересня", - йдеться в повідомленні.

У кількох випадках загрози були втілені у реальність: в ході голосування відбулося відразу дев'ять вибухів. Один з найбільших - на виборчій дільниці в Кандагарі, на півдні Афганістану. В результаті вибуху постраждали 15 осіб.

Схожий вибух прогримів на сході країни - жертвою стала одна людина, ще двоє отримали поранення.

У столиці Афганістану - Кабулі, в результаті зіткнень було поранено два десятки людей. Медики повідомляють також про випадки нападів на машини "швидкої допомоги".

Також УНН повідомляв, що незалежна виборча комісія Афганістану сьогодні вдень втратила зв'язок з 870 дільницями для голосування.

Нагадаємо, що президентські вибори в Афганістані вже двічі переносилися. Соціологи виділили декількох фаворитів, в тому числі чинного прем'єра Абдуллу Абдуллу. Чинний афганський лідер Ашраф Гані також висунув свою кандидатуру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28