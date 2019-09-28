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В Афганистане завершились президентские выборы

Киев • УНН

 • 10219 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Афганистане завершились очередные выборы президента страны. Об этом пишет агентство France Press, передает УНН.

В Афганистане завершились президентские выборы

"Из-за того, что несколько сотен избирательных участков открылись с большим опозданием или вовсе не открылись из-за угрозы безопасности, Независимая избирательная комиссия Афганистана приняла решение на два часа продолжить голосования на президентских выборах в стране, состоявшихся 28 сентября", - говорится в сообщении.

В некоторых случаях угрозы были воплощены в реальность: в ходе голосования произошло сразу девять взрывов. Один из крупнейших - на избирательном участке в Кандагаре, на юге Афганистана. В результате взрыва пострадали 15 человек.

Похожий взрыв прогремел на востоке страны - жертвой стал один человек, еще двое получили ранения.

В столице Афганистана - Кабуле, в результате столкновений были ранены два десятка человек. Медики сообщают также о случаях нападений на машины "скорой помощи".

Также УНН сообщал, что независимая избирательная комиссия Афганистана сегодня днем потеряла связь с 870 участками для голосования.

Напомним, что президентские выборы в Афганистане уже дважды переносились. Социологи выделили нескольких фаворитов, в том числе действующего премьера Абдуллу Абдуллу. Действующий афганский лидер Ашраф Гани также выдвинул свою кандидатуру.

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