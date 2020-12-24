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В Афганістані під час вибуху та стрілянини загинуло двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Кабулі внаслідок вибуху, який супроводжувався стріляниною, у середу загинуло двоє людей, є поранені. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

В Афганістані під час вибуху та стрілянини загинуло двоє людей

За словами речника начальника поліції Кабула Фердауса Фарамарца, невідомі бойовики застрелили керівника незалежного афганського контролю за виборами Мохаммада Юсуфа Рашида. Стрілянина сталася, коли Рашид їхав на роботу. Його водія було поранено та доставлено до лікарні.

В ході окремої атаки поліцейський автомобіль був підірваний бомбою у східній частині столиці Афганістану. У результаті вибуху загинув один поліцейський, ще двоє були поранені.

Ніхто поки що не взяв на себе відповідальність за ці напади.

Додається, що серед вбитих під час теракту у вівторок була виконуюча обов’язки директора охорони здоров’я в’язниці Назефа Ібрагімі. Ще один лікар був у важкому стані. На їх машині, білому седані, яку підірвали, не було жодних позначок, які вказували на те, що пасажири — медичні працівники. Транспортний засіб був майже повністю зруйнований під час вибуху.

Насильство в Афганістані зросло навіть на тлі мирних переговорів талібів та афганських урядів, які розпочалися у вересні. Переговори були припинені до початку січня після деякого недавнього процесуального прогресу, і існують припущення, що відновлення перемовин буде відкладено.

Нагадаємо, в Афганістані в результаті вибухів придорожніх бомб в понеділок загинули семеро людей, включаючи начальника дорожньої поліції.

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