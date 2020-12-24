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В Афганистане при взрыве и стрельбе погибли два человека

Киев • УНН

 • 13530 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Кабуле в результате взрыва, который сопровождался стрельбой, в среду погибли два человека, есть раненые. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Al Jazeera, передает УНН.

В Афганистане при взрыве и стрельбе погибли два человека

По словам представителя начальника полиции Кабула Фердауса Фарамарца, неизвестные боевики застрелили руководителя независимого афганского контроля за выборами Мохаммада Юсуфа Рашида. Стрельба произошла, когда Рашид ехал на работу. Его водитель был ранен и доставлен в больницу.

В ходе отдельной атаки полицейский автомобиль был взорван бомбой в восточной части столицы Афганистана. В результате взрыва погиб один полицейский, еще двое были ранены.

Никто пока не взял на себя ответственность за эти нападения.

Добавляется, что среди убитых во время теракта во вторник была исполняющая обязанности директора здравоохранения тюрьмы Назефа Ибрагими. Еще один врач был в тяжелом состоянии. На их машине, белом седане, которую взорвали, не было никаких отметок, указывающих на то, что пассажиры — медицинские работники. Транспортное средство было почти полностью уничтожено во время взрыва.

Насилие в Афганистане возросло даже на фоне мирных переговоров талибов и афганского правительства, которые начались в сентябре. Переговоры были приостановлены до начала января после некоторого недавнего процессуального прогресса, и существуют предположения, что возобновление переговоров будет отложено.

Напомним, в Афганистане в результате взрывов придорожных бомб в понедельник погибли семь человек, включая начальника дорожной полиции.

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