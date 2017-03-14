В.Аброськін заявив про розкрадання вантажу із зупиненого блокадниками поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Представники "Укразалізниці" у вівторок оглянули звільнений від учасників блокади потяг і виявили викрадення комплектуючих та вантажу з потягу. Про це повідомив начальник ГУ НП в Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні представник "Укрзалізниці" після огляду звільненого з полону в Щербинівці тепловозу з вагонами повідомив про розкрадання вантажу та викрадення комплектуючих з "полоненого" потягу", - зазначив В.Аброськін.
За його словами, наразі ситуація є повністю контрольованою правоохоронцями.
"Скоєння тяжкого злочину, що мало місце протягом тривалого часу, припинено завдяки поліцейським Донеччини, СБУ та іншим правоохоронним органам. Закону в Україні бути", - додав він.
Нагадаємо, 10 лютого правоохоронцями Торецька внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.279 за фактом блокування транспортних комунікацій на залізничному переїзді станції “Кривий Торець” в смт. Щербинівка, м.Торецьк Донецької області.