Уже 4 людей стали жертвами ракетного удару рф по Полтаві
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві загинуло 4 особи, 13 людей постраждали, серед них 3 дітей. Рятувальникам вдалося врятувати 22 особи, аварійно-рятувальні роботи тривають.
Внаслідок ракетного удару рф по будинку в Полтаві загинуло 4 особи, 13 людей постраждали, серед них 3 дітей, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
До 4 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві
Як вказано, 22 людини вдалося врятувати надзвичайникам. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи тривають, працюють усі служби міста.
Ворожі удари забрали життя 6 людей: Зеленський відреагував на атаку рф та показав наслідки01.02.25, 10:24 • 42152 перегляди