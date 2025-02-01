Уже 4 людей стали жертвами ракетного удару рф по Полтаві

Внаслідок ракетного удару рф по будинку в Полтаві загинуло 4 особи, 13 людей постраждали, серед них 3 дітей, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

До 4 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Полтаві - повідомили у ДСНС.

Як вказано, 22 людини вдалося врятувати надзвичайникам. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, працюють усі служби міста.

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