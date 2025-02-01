Уже 4 человека стали жертвами ракетного удара рф по Полтаве
Киев • УНН
В результате ракетного удара по дому в Полтаве погибли 4 человека, 13 человек пострадали, среди них 3 детей. Спасателям удалось спасти 22 человека, аварийно-спасательные работы продолжаются.
В результате ракетного удара рф по дому в Полтаве погибли 4 человека, 13 человек пострадали, среди них 3 детей, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
До 4 человек возросло количество погибших в результате ракетного удара по дому в Полтаве
Как указано, 22 человека удалось спасти чрезвычайникам. Пострадали 13 человек, среди которых 3 детей.
Аварийно-спасательные работы продолжаются, работают все службы города.
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