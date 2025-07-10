Уже 25 постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ

У Києві через нічну масовану атаку рф кількість постраждалих збільшилася до 25, повідомив у четвер голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих зросла до 25 - повідомив Ткаченко.

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У ніч на 10 липня армія росії атакувала Київ ракетами та БПлА. Зачепило 6 районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно та трамвайні колії.

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло двоє людей, серед них поліцейська.

За даними прокуратури, "в одному з районів збили БпЛА з CRPA антеною та камерою".