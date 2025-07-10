Уже 25 пострадавших в результате ночной атаки рф на Киев
Киев • УНН
В Киеве возросло количество пострадавших до 25 человек после ночной массированной атаки рф. Повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражи, транспорт и торговый центр.
В Киеве из-за ночной массированной атаки рф количество пострадавших увеличилось до 25, сообщил в четверг глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших возросло до 25
Дополнение
В ночь на 10 июля армия россии атаковала Киев ракетами и БПЛА. Затронуто 6 районов столицы. Повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.
В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека, среди них полицейская.
По данным прокуратуры, "в одном из районов сбили БПЛА с CRPA антенной и камерой".