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Уже 25 пострадавших в результате ночной атаки рф на Киев

Киев • УНН

 • 194 просмотра

В Киеве возросло количество пострадавших до 25 человек после ночной массированной атаки рф. Повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражи, транспорт и торговый центр.

Уже 25 пострадавших в результате ночной атаки рф на Киев

В Киеве из-за ночной массированной атаки рф количество пострадавших увеличилось до 25, сообщил в четверг глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших возросло до 25

- сообщил Ткаченко.

Дополнение

В ночь на 10 июля армия россии атаковала Киев ракетами и БПЛА. Затронуто 6 районов столицы. Повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути. 

В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека, среди них полицейская.

По данным прокуратуры, "в одном из районов сбили БПЛА с CRPA антенной и камерой".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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