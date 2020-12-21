УЄФА відзначив Катерину Монзуль, як одну із жінок-суддів, які успішно ламають стереотипи в футболі

УЄФА у своїй публікації на офіційному сайті, зокрема, зазначив:

“Грудневий матч 5-го туру Ліги чемпіонів у Турині між „Ювентусом“ і київським „Динамо“ ввійшов в історію. Уперше головним арбітром у цьому єврокубку стала жінка — Стефані Фраппар. Її призначення на цю гру привернуло увагу преси з усього світу. УЄФА між тим дав змогу Фраппар провести цей поєдинок у звичайному порядку, ґрунтуючись на тому, що француженка є одним із кращих арбітрів Європи. Фраппар привернула до себе увагу не вперше. Так, 2019 року вона працювала на фіналі Суперкубку УЄФА у Стамбулі.

При цьому вона не єдина жінка-арбітр, яка регулярно працює на матчах у чоловічому футболі. У цьому сезоні українка Катерина Монзуль судила матчі як у Лізі націй, так і в Лізі Європи. Причому поєдинок 3 листопада між „Гентом“ і „Слованом“ став першим у турнірі, коли жінці-арбітру допомагали асистентки — Олександра Ардашева та Марина Стрілецька”.

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Успішний досвід

“Призначення робляться на основі заслуг, і ці жінки своєю старанною працею й самовідданістю заслужили право працювати на такому високому рівні”, — зазначив старший офіцер УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті. — Призначення жінок-суддів на матчі чоловічих турнірів не повинно нікого дивувати. УЄФА останніми роками багато працював над рівним розвитком суддівства, чоловічого й жіночого, по всій Європі. Зараз ми бачимо плоди цієї роботи. Перед нами доказ, що такий підхід працює“.

Жінки на найвищому рівні

І це правда. У чоловічому футболі на найвищому рівні все більше жінок-асистентів арбітрів. Із сезону-2014/2015 Хрісула Куробілія з Греції регулярно працює асистентом рефері на матчах чоловічих турнірів під егідою УЄФА. Із 2019 року Шан Мессі-Елліс з Англії в тій же якості обслуговує матчі Ліги Європи та Ліги націй.

У цьому сезоні іхнім шляхом пішла представниця Іспанії Гуадалупе Поррас. Німкеня Бібіана Штайнхаус, яка цього року завершила суддівську кар’єру, успішно працювала в бундеслізі, а зараз регулярно залучається на матчі Ліги чемпіонів в якості члена бригади VAR.

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Як УЄФА розвиває жіноче суддівство в Європі

Настільки вражаючий прогрес у забезпеченні суддів рівними можливостями незалежно від статі не випадковий. Це результат довгострокової стратегії УЄФА, започаткованої 2003 року, коли Ніколь Петіна стала першою жінкою, яка відпрацювала арбітром на чоловічому матчі під егідою УЄФА. Сталося це в поєдинку попереднього раунду Кубку УЄФА між шведським АІКом та ісландським “Фількіром”.

Із 2013 року жінки спільно із чоловіками беруть участь у зимових і літніх курсах для рефері, які збирають як арбітрів топ-категорії, так і тих, хто тільки-но отримав міжнародну кваліфікацію ФІФА. Ці семінари допомагають суддям підготуватися до сезону й оцінити свій прогрес. Курси включають у себе тести на фізичну готовність, навчальні лекції та інструктаж.

Усе це допомагає арбітрам бути краще готовими до вимог матчів на найвищому рівні.

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“Ми дуже задоволені тим, як провідні судді Європи, чоловіки й жінки, справляються із цими випробуваннями, — заявив Роберто Розетті. — Вони демонструють неймовірний професіоналізм у своїй підготовці і ставляться до свого стану й здоров’я з винятковою відповідальністю. За ці роки їхній фізичний стан досяг із нашою допомогою рівня самих футболістів. Вони знають, що їм треба робити, і готові до майбутніх матчів. Ми ними дуже пишаємося”.

Як писав УНН, Монзуль посіла третє місце в опитуванні, що визначило найкращих рефері світу 2020 року серед жінок.