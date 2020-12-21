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УЕФА отметил Екатерину Монзуль, как одну из женщин-судей, которые успешно ломают стереотипы в футболе

Киев • УНН

 • 22380 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинский арбитр Екатерина Монзуль является одной из женщин-судей, которые отработали на матчах еврокубков и успешно ломают стереотипы в современном футболе, отмечает пресс-служба УАФ, передает УНН.

УЕФА отметил Екатерину Монзуль, как одну из женщин-судей, которые успешно ломают стереотипы в футболе

УЕФА в своей публикации на официальном сайте, в частности, отметил:

“Декабрьский матч 5-го тура Лиги чемпионов в Турине между ”Ювентусом“ и киевским ”Динамо“ вошел в историю. Впервые главным арбитром в этом еврокубке стала женщина — Стефани Фраппар. Ее назначение на эту игру привлекло внимание прессы со всего мира. УЕФА между тем дал возможность Фраппар провести этот поединок в обычном порядке, основываясь на том, что француженка является одним из лучших арбитров Европы. Фраппар привлекла к себе внимание не впервые. Так, в 2019 году она работала на финале Суперкубка УЕФА в Стамбуле.

При этом она не единственная женщина-арбитр, который регулярно работает на матчах в мужском футболе. В этом сезоне украинка Екатерина Монзуль судила матчи как в Лиге наций, так и в Лиге Европы. Причем Поединок 3 ноября между „Гентом“ и „Слованом“ стал первым в турнире, когда женщине-арбитру помогали ассистентки — Александра Ардашева и Марина Стрелецкая”.

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Успешный опыт

“Назначения делаются на основе заслуг, и эти женщины своим усердным трудом и самоотверженностью заслужили право работать на таком высоком уровне”, — отметил старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти. — Назначение женщин-судей на матчи мужских турниров не должно никого удивлять. УЕФА в последние годы много работало над равным развитием судейства, мужского и женского, по всей Европе. Сейчас мы видим плоды этой работы. Перед нами доказательство, что такой подход работает“.

Женщины на самом высоком уровне

И это правда. В мужском футболе на высшем уровне все больше женщин-ассистентов арбитров. С сезона-2014/2015 Хрисула Куробилия из Греции регулярно работает ассистентом рефери на матчах мужских турниров под эгидой УЕФА. С 2019 года Шан Месси-Эллис из Англии в том же качестве обслуживает матчи Лиги Европы и Лиги наций.

В этом сезоне ихним путем пошла представительница Испании Гуадалупе Поррас. Немка Бибиана Штайнхаус, которая в этом году завершила судейскую карьеру, успешно работала в бундеслиге, а сейчас регулярно привлекается на матчи Лиги чемпионов в качестве члена бригады VAR.

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Как УЕФА развивает женское судейство в Европе

Столь впечатляющий прогресс в обеспечении судей равными возможностями независимо от пола не случаен. Это результат долгосрочной стратегии УЕФА, начатой с 2003 года, когда Николь Петина стала первой женщиной, которая отработала арбитром на мужском матче под эгидой УЕФА. Произошло это в поединке предварительного раунда Кубка УЕФА между шведским АИКом и исландским “Филькиром”.

С 2013 года женщины совместно с мужчинами участвуют в зимних и летних курсах для рефери, которые собирают как арбитров топ-категории, так и тех, кто только получил международную квалификацию ФИФА. Эти семинары помогают судьям подготовиться к сезону и оценить свой прогресс. Курсы включают в себя тесты на физическую готовность, учебные лекции и инструктаж.

Все это помогает арбитрам быть лучше готовыми к требованиям матчей на высшем уровне.

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“Мы очень довольны тем, как ведущие судьи Европы, мужчины и женщины, справляются с этими испытаниями, — заявил Роберто Розетти. — Они демонстрируют невероятный профессионализм в своей подготовке и относятся к своему состоянию и здоровью с исключительной ответственностью. За эти годы их физическое состояние достигло с нашей помощью уровня самих футболистов. Они знают, что им надо делать, и готовы к предстоящим матчам. Мы ими очень гордимся”.

Как писал УНН, Монзуль заняла третье место в опросе, который определил лучших рефери мира 2020 среди женщин.

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