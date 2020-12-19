Українська жіноча збірна зробила ривок у рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних, у якому українська команда посіла 24-ту позицію, передає УНН із посиланням на сайт УАФ.
У порівнянні з минулою версією рейтингу жіноча збірна України піднялася на дві сходинки. Серед представників УЄФА Україна на 16-му місці.
За час, що минув після публікації попередньої версії, "синьо-жовті" провели п’ять матчів кваліфікаційного турніру ЄВРО-2022, здобувши у них п’ять перемог: над Чорногорією (3:1 на виїзді та 2:1 удома), Ірландією (1:0 на своєму полі) та Грецією (4:0 удома й 4:0 в гостях).
Перша трійка рейтингу залишилася незмінною: до неї входять США, Німеччина, яка була суперником українок у відбірному турнірі ЄВРО-2022, та Франція.
Додамо, жіноча збірна України у відборі ЄВРО-2022 посіла друге місце у групі I та проведе стикові матчі за вихід до фінального турніру у квітні 2021 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, за даними італійських ЗМІ, ще один футболіст збірної України погодив контракт із "Аталантою".