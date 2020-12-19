Украинская женская сборная сделала рывок в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда заняла 24-ю позицию, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
По сравнению с прошлой версией рейтинга женская сборная Украины поднялась на две ступеньки. Среди представителей УЕФА Украина на 16-м месте.
За время, прошедшее после публикации предыдущей версии, "сине-желтые" провели пять матчей квалификационного турнира ЕВРО-2022, одержав в них пять побед: над Черногорией (3:1 на выезде и 2:1 дома), Ирландией (1:0 на своем поле) и Грецией (4:0 дома и 4:0 в гостях).
Первая тройка рейтинга осталась неизменной: в нее входят США, Германия, которая была соперником украинок в отборочном турнире ЕВРО-2022, и Франция.
Добавим, женская сборная Украины в отборе ЕВРО-2022 заняла второе место в группе I и проведет стыковые матчи за выход в финальный турнир в апреле 2021 года.
Как сообщалось ранее в УНН, по данным итальянских СМИ, еще один футболист сборной Украины согласовал контракт с "Аталантой".