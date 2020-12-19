Ще один футболіст збірної України погодив контракт із італійською "Аталантою" – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Італійський клуб "Аталанта" бажає посилити півзахисну ланку 24-річним українцем Віктором Коваленком, повідомляє УНН із посиланням на Tuttomercatoweb.
За інформацією видання, український футболіст практично владнав усі контрактні умови з італійським клубом. Відзначається, що це буде чотирирічна угода, однак невідомо, коли Коваленко перейде в "Аталанту" - у січні або влітку.
Нинішня угода із "гірниками" розрахована до літа 2021 року - донеччани кілька разів намагалися переконати футболіста залишитися, але він відмовився - можливо, саме через домовленості з "бергамасками".
У нинішньому сезоні Коваленко відіграв 11 разів за "Шахтар", у яких забив чотири голи.
Примітно, що наразі в "Аталанті" виступає інший півзахисник збірної України - Руслан Маліновський.
Як повідомлялося раніше в УНН, Шевченко назвав "легендарну якість" у Марадоні.