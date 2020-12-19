Еще один футболист сборной Украины согласовал контракт с итальянской "Аталантой" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Итальянский клуб "Аталанта" желает усилить звено полузащиты 24-летним украинцем Виктором Коваленко, сообщает УНН со ссылкой на Tuttomercatoweb.
По информации издания, украинский футболист практически уладил все контрактные условия с итальянским клубом. Отмечается, что это будет четырехлетнее соглашение, однако неизвестно, когда Коваленко перейдет в "Аталанту" - в январе или летом.
Нынешнее соглашение с "горняками" рассчитано до лета 2021 года - дончане несколько раз пытались убедить футболиста остаться, но он отказался - возможно, именно из-за договоренности с "бергамасками".
В нынешнем сезоне Коваленко сыграл 11 раз за "Шахтер", в которых забил четыре гола.
Примечательно, что сейчас в "Аталанте" выступает другой полузащитник сборной Украины - Руслан Малиновский.
Как сообщалось ранее в УНН, Шевченко назвал "легендарное качество" в Марадоне.