Еще один футболист сборной Украины согласовал контракт с итальянской "Аталантой" - СМИ

По информации издания, украинский футболист практически уладил все контрактные условия с итальянским клубом. Отмечается, что это будет четырехлетнее соглашение, однако неизвестно, когда Коваленко перейдет в "Аталанту" - в январе или летом.

Нынешнее соглашение с "горняками" рассчитано до лета 2021 года - дончане несколько раз пытались убедить футболиста остаться, но он отказался - возможно, именно из-за договоренности с "бергамасками".

В нынешнем сезоне Коваленко сыграл 11 раз за "Шахтер", в которых забил четыре гола.

Примечательно, что сейчас в "Аталанте" выступает другой полузащитник сборной Украины - Руслан Малиновский.

Как сообщалось ранее в УНН, Шевченко назвал "легендарное качество" в Марадоне.