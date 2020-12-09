УЄФА відреагував на расистський скандал за участю судді в матчі ЛЧ

Інцидент стався на початку першого тайму. Як повідомляла прес-служба турецької команди, резервний суддя зробив ряд расистських висловлювань на адресу віддаленого помічника тренера “Істанбула” Пьерра Вебо. Після цього команда покинула поле і не повернулася.

“УЄФА відомо про інцидент під час сьогоднішнього матчу Ліги чемпіонів між „Парі Сен-Жермен“ і „Істанбулом“, — йдеться в заяві прес-служби УЄФА. — Ми проведемо ретельне розслідування. Расизму та дискримінації у всіх її формах немає місця у футболі”.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав УЄФА вжити необхідних заходів. Матч буде дограний в середу, зустріч буде відновлено о 19:55 за часом Києва.