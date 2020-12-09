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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 18611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 54827 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 69472 просмотра

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3 марта, 21:00 • 108838 просмотра

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УЕФА отреагировал на расистский скандал с участием судьи в матче ЛЧ

УЕФА отреагировал на расистский скандал с участием судьи в матче ЛЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование после обвинений в расизме резервного судьи матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между французским “Пари Сен-Жермен” и турецким “Истанбулом”, передает УНН.

Инцидент произошел в начале первого тайма. Как сообщала пресс-служба турецкой команды, резервный судья сделал ряд расистских высказываний в адрес удаленного помощника тренера “Истанбула” Пьерра Вебо. После этого команда покинула поле и не вернулась.

“УЕФА известно об инциденте во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между „Пари Сен-Жермен“ и „Истанбулом“, — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА. — Мы проведем тщательное расследование. Расизма и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе”.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал УЕФА принять необходимые меры. Матч будет доигран в среду, встреча будет восстановлено в 19:55 по времени Киева.

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