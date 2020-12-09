УЕФА отреагировал на расистский скандал с участием судьи в матче ЛЧ

Инцидент произошел в начале первого тайма. Как сообщала пресс-служба турецкой команды, резервный судья сделал ряд расистских высказываний в адрес удаленного помощника тренера “Истанбула” Пьерра Вебо. После этого команда покинула поле и не вернулась.

“УЕФА известно об инциденте во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между „Пари Сен-Жермен“ и „Истанбулом“, — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА. — Мы проведем тщательное расследование. Расизма и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе”.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал УЕФА принять необходимые меры. Матч будет доигран в среду, встреча будет восстановлено в 19:55 по времени Киева.